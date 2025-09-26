DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf wenig verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf wenig verändert. Nach dem Rücksetzer am Vortag in Folge guter US-Daten stabilisiert sich der Terminkontrakt aktuell bei 128 Prozent. Der Dezember-Kontrakt verliert drei Ticks auf 128,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,06 Prozent und das Tagestief bei 127,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.641 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 117,57 Prozent. Zum Wochenschluss steht der von der Fed favorisierten PCE-Preisindex im Fokus.

Nach Einschätzung der DZ Bank dürfte der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben im vergangenen Monat in der Gesamtrate von zuvor 2,6 auf 2,8 Prozent und damit etwas stärker als marktseitig erwartet gestiegen sein. Die entsprechende Kernrate sollte den Markterwartungen zufolge bei 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr verharren. Die Fed-Vertreter dürften diese Inflationszahlen wohl mit einem unguten Gefühl zur Kenntnis nehmen, sitzen sie doch derzeit geldpolitisch zwischen zwei Stühlen, so die Analysten. Den geldpolitischen Falken wiederum dürften diese Daten in die Hände spielen, so dass es nicht verwundern sollte, wenn sich die marktseitigen US-Zinssenkungserwartungen für Ende des Jahres noch etwas weiter zurückbilden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.