Datum der Anmeldung:
23.09.2025
Aktenzeichen:
B3-90/25
Unternehmen:
Orlando Capital V GmbH & Co. KG, München; Erwerb aller Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die gsm GmbH, Kiel;
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Jobcenter bzw. Arbeitsagenturen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Integrations- und Aktivierungsmaßnahmen
