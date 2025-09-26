Datum der Anmeldung:
23.09.2025
Aktenzeichen:
B11-66/25
Unternehmen:
Clerbil, S.L., Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria, Bilbao, Funcadión Bancaria Vital, Alava und Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A., Bilbao - zusammen als Konsortium; Erwerb von insgesamt 27,4 % der Anteile an der Talgo S.A., Madrid (alle ESP)
Produktmärkte:
Fernverkehrszüge, Höchst- und Hochgeschwindigkeitszüge , Regionalzüge
