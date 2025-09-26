Datum der Anmeldung:
16.09.2025
Aktenzeichen:
B1-136/25
Unternehmen:
NMi Metrology DE Holdco GmbH, Berlin/Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg
Produktmärkte:
Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen
16.09.2025
Aktenzeichen:
B1-136/25
Unternehmen:
NMi Metrology DE Holdco GmbH, Berlin/Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg
Produktmärkte:
Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen
© 2025 Bundeskartellamt