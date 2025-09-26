Weimar (ots) -Der Dokumentarfilm "JAMEL - Lauter Widerstand" (ARD Kultur/NDR/SWR/BR/RBB) ist am Donnerstagabend (25. September) im Rahmen des 62. Internationalen Fernsehfestivals "Goldenes Prag" mit dem Preis der Dagmar- und Václav-Havel-Stiftung ausgezeichnet worden. Regisseur Martin Groß begleitet im Film ein Ehepaar, das in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Musikfestival für Demokratie und Toleranz eintritt. Der Preis wurde ihm in Prag von Stiftungsgründerin Dagmar Havlová überreicht.In ihrer Laudatio würdigte Dagmar Havlová, die Witwe des früheren tschechischen Präsidenten Václav Havel, den Dokumentarfilm: Er zeige, wie Menschen "Extremismus mit demokratischen Mitteln, gegenseitiger Unterstützung, Solidarität, Kultur und Kunst bekämpfen". Das Konzept des friedlichen Widerstands durch ein Musikfestival, ohne Gewaltanwendung, basiere auf demselben Prinzip wie die Samtene Revolution in Tschechien: "Ein Prinzip, das auch Václav Havel hochhielt, dessen Erbe die Stiftung bis heute bewahrt. Daraus ergibt sich eine starke Parallele und der Grund für die Verleihung des 'Vision 97'-Preises der Dagmar- und Václav-Havel-Stiftung.""Es ist noch nicht lange her, dass unsere Länder blutig in einem Krieg gegeneinander gekämpft haben, begonnen von deutschen Faschisten und getrieben von Nationalismus und Hass. Ich empfinde es als unglaubliche Errungenschaft, dass wir uns heute als europäische Freunde aus demokratischen Ländern gegenüberstehen und empfinde Demut, dass ich in Tschechien diesen tollen Preis für einen Film über Menschen entgegennehmen darf, die sich mit Musik und Kunst den heutigen Neonazis entgegenstellen. Nie wieder ist jetzt!", sagt Regisseur Martin Groß zur Auszeichnung.Der Dokumentarfilm "JAMEL - Lauter Widerstand" erzählt die Geschichte von Birgit und Horst Lohmeyer, die im rechtsextrem geprägten Dorf Jamel seit 2007 mit dem Musikfestival "Jamel rockt den Förster" ein starkes Zeichen für Demokratie und Toleranz setzen. Durch die Unterstützung zahlreicher bekannter deutscher Bands wie Die Toten Hosen, Die Ärzte, Die Fantastischen Vier und Kraftklub hat das Festival längst bundesweite Aufmerksamkeit erlangt.Der preisgekrönte Regisseur und Autor Martin Groß, der für seine Musikdokumentation "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" 2022 u. a. mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, hat die Lohmeyers und ihr Festival "Jamel rockt den Förster" seit 2015 mit der Kamera begleitet. Groß gelingt es, die Geschichte des Festivals und die Herausforderungen des Ehepaars in eindrucksvollen Bildern festzuhalten. In seinem Film kommen neben den Lohmeyers und der Festivalleitung auch zahlreiche Musikerinnen und Musiker zu Wort. Archivaufnahmen lassen die Geschichte und Entwicklung des Festivals lebendig werden."JAMEL - Lauter Widerstand" ist eine Produktion der Labo M im Auftrag von ARD KULTUR, NDR, SWR, BR und RBB. Der Film ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/jamel-lauter-widerstand/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9hcmRrdWx0dXItamFtZWwtZWluemVsc3R1ZWNrL2U2M2YzZTI5LWRmMjctNDYxMS05MjFjLWFiMzc3ZWVlYmRiYg) und auf ardkultur.de verfügbar.Über den PreisDer Preis der "Vize 97" (Vision 97)-Stiftung des früheren tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel und seiner Frau Dagmar würdigt jedes Jahr Menschen, die sich durch ihr Engagement in Gesellschaft, Wissenschaft oder Kultur besonders verdient gemacht haben.Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit Friedrich, E-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6125750