Nürnberg (ots) -Erst vor wenigen Tagen hat NORMA die Preise auf eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel deutlich gesenkt: Jetzt legt der Lebensmittel-Händler ein weiteres Mal nach und reduziert die vier beliebtesten Buttersorten noch einmal deutlich. LANDFEIN Deutsche Markenbutter gibt es in der 250-Gramm-Packung jetzt beispielsweise für 1,49 Euro und damit nochmal 30 Cent günstiger. Die Streichbare der NORMA-Eigenmarke LANDFEIN wird nun mit 1,39 Euro angeboten - statt zuvor für 1,59 Euro. Rechnet man die Preissenkung von Mitte September mit ein, sparen Kundinnen und Kunden bei den vier NORMA-Buttersorten jetzt auf einen Schlag sogar bis zu 25 Prozent.NORMA gibt regelmäßig Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EURLANDFEIN Die Streichbare 250 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,39 EURLANDFEIN Süßrahmbutter 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EURLANDFEIN Bergbauern Butter 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,89 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6125745