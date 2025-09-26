A Charles Darwin University study shows strong support for SunCable's planned Australia-Asia PowerLink, but weaker approval for exporting its power to Singapore.From pv magazine Australia A Charles Darwin University study has found 89% of respondents to a research survey support the construction of Darwin-based renewable energy company SunCable's Australia-Asia PowerLink (AAPowerLink), a proposed solar megaproject in Australia's Northern Territory. However, the "Made in Australia, used in Asia: Public acceptance and the cable controversy of Australia-Asia PowerLink, a remote solar megaproject" ...

