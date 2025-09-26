Unterföhring (ots) -Tolle Stimmen, schöner Auftakt: Die erste Ausgabe von "The Voice of Germany" begeistert zum Staffelstart am Donnerstag mit besseren Werten als 2024. Mit 4 Millionen Musikfans (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) auf ProSieben erreicht die Show mehr Zuschauende als im Vorjahr. Ein Plus verzeichnet der Start von "The Voice of Germany" ebenfalls in der ProSieben-Senderzielgruppe: Gute 10,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen lassen sich die ersten Coach-Fights von Shirin David, Rea Garvey, Michi Beck & Smudo und Nico Santos um die besten Stimmen des Landes nicht entgehen. Bei den älteren Zuschauer:innen (14-59 J.) erreicht TVOG überzeugende 10,2 Prozent Marktanteil.Schon heute (Freitag, 26. September) um 20:15 Uhr geht es in die zweite Runde der Blind Auditions in SAT.1.Alle Informationen und Bilder der Talente der zweiten Folge TVOG gibt es auf der TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de und presse.sat1.deDie neue Staffel "The Voice of Germany" - donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und freitags in SAT.1. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.09.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6125761