Nachdem der Inflationsdruck in der Schweiz in den letzten 1,5 Jahren signifikant nachgelassen hatte, wurde der seit März 2024 verfolgte Zinssenkungspfad unterbrochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Schweizer Nationalbank (SNB) belasse den Leitzins bei 0%. Die Preisstabilität sei derzeit gegeben und Interventionen am Devisenmarkt - etwa der Kauf von Fremdwährungen durch die SNB würden wahrscheinlicher erscheinen als die Einführung von Negativzinsen. Die SNB möchte sich offenbar noch etwas Spielraum für den Fall nachhaltiger deflationärer Tendenzen
