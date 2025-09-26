Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Wochenschluss wartet nochmal mit aktuellen Daten zum favorisierten Inflationsmaß der FED auf, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Parallel zum PCE-Deflator samt -Kernrate würden darüber hinaus die Zahlen zum persönlichen Einkommen und Konsum wichtige Hinweise auf die sagenumwobene Widerstandskraft der privaten Haushalte in den USA liefern. Angesichts von zunächst wahrscheinlich anziehenden Inflationsraten möge die in den Fokus der Notenbanker in Washington gerückte Strategie zur Umsetzung von zwei weiteren kleinen Zinssenkungen in 2025 zunehmend eine Mehrheit im FOMC finden. Marktteilnehmer würden daher genau hinhören, wenn FED-Gouverneurin Bowman am Nachmittag spreche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
