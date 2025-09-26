Das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union ist unter Dach und Fach. Die USA reduzieren in diesem Zuge die Zölle auf Autos (auch Elektroautos) aus der EU von 27,5 auf 15 Prozent - und zwar rückwirkend zum 1. August. Das ist eine Verbesserung zum Status quo, bedeutet aber für viele weiter ein zähes Geschäft. Die Autobauer in der EU warteten seit dem 27. Juli - dem Tag der Einigung von Donald Trump und Ursula von der Leyen im Handelsstreit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net