Ein erschwinglicher, einfach zu handhabender Defibrillator für zu Hause? Joule Medical aus Dänemark will das ermöglichen. Die Tochtergesellschaft von OOONO - bekannt für seinen innovativen Blitzerwarner und elektronische Parkscheiben - hat ein Produkt entwickelt, welches kurz vor der Marktreife steht.Der Bedarf ist enorm: Laut der Deutschen Herzstiftung ereignen sich 64 Prozent aller Herzinfarkte zu Hause. Nur oft haben Betroffene respektive Angehörige keinen schnellen Zugang zu Defibrillatoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär