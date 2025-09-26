Nach dem Erfolg der Bitcoin- und Ethereum-ETFs rückt mit XRP ein neuer Kandidat ins Visier der Wall Street. Trotz eines langwierigen Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsicht SEC und einer geringeren Bekanntheit sehen einige Vermögensverwalter in der Kryptowährung das Potenzial für eine Überraschung. Die Weichen hierfür dürften bereits in den nächsten Wochen gestellt werden.Die Flut an Anträgen für Krypto-ETFs bei der US-Börsenaufsicht SEC rückt XRP wieder in den Fokus institutioneller Investoren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
