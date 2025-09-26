Anzeige
Freitag, 26.09.2025
onemarkets Blog
26.09.2025 09:57 Uhr
Leichter Auftrieb an den Märkten, doch Zollsorgen bleiben

Die Stimmung an den Börsen präsentiert sich zum Wochenausklang verhalten optimistisch. Der DAX legt zum Handelsstart leicht zu, gestützt von positiven Vorgaben aus den USA, wo die Futures ebenfalls moderat im Plus notieren. In Asien hingegen überwog Zurückhaltung.

Makroökonomischer Überblick:

Am Vormittag richtet sich der Blick nach Italien: Der Geschäftsklimaindex für September signalisiert eine nahezu unveränderte Stimmung in der Industrie. Die Erwartungen bleiben gedämpft, was auf eine fragile Erholung hindeutet. Am Nachmittag rücken die USA in den Fokus. Dort veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die Daten zu Einkommen und Konsumausgaben im August. Ökonomen rechnen mit einem leichten Rückgang des Einkommenswachstums, während die Ausgaben stabil bleiben dürften - ein Indiz für robuste Konsumlaune trotz konjunktureller Unsicherheiten.

Im Fokus:

Die Papiere des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA geraten vorbörslich unter Druck. Auslöser sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte ab Oktober. Ziel der Maßnahme ist es, die Produktion in die USA zu verlagern. Ein Schritt, der die gesamte Branche verunsichert. Zusätzlich sorgt ein angekündigter Führungswechsel bei Merck für Gesprächsstoff: Kai Beckmann übernimmt mittelfristig die Konzernspitze. Die Kombination aus politischem Risiko und strategischem Umbruch drückt auf die Stimmung der Anleger.

Auch die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck zeigen sich schwächer. Hintergrund sind neue US-Zölle auf schwere Lastwagen, die ab Oktober greifen sollen. Branchenbeobachter warnen vor steigenden Kosten und möglichen Absatzrückgängen in Nordamerika - einem der wichtigsten Märkte des Konzerns. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sind es weniger die konkreten Details der Zollpolitik, sondern vielmehr die zunehmende Unsicherheit über die künftigen Handelsbeziehungen, die auf den Kursen lastet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UG9Y3F 2,82 41,828653 USD 13,11 Open End
DAX® Bear UG8W0U 3,87 24021,212575 Punkte 57,93 Open End
DAX® Bear UG2ZSA 27,42 26400,44534 Punkte 8,57 Open End
Intel Corp. Bear UN05Q7 2,6 38,50 USD 10,28 Open End
NASDAQ 100 Bear UN00NE 44,35 29600,948851 Punkte 4,71 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call UG4APE 1,80 178,566399 USD 4,83 18.03.2026
Mercedes-Benz Group AG Call UG1WG3 0,44 60,00 EUR 11,39 16.06.2027
Intel Corp. Call HD1THY 0,14 50,00 USD 161,47 17.12.2025
Novo-Nordisk AS Call UG4F01 0,19 500,00 DKK 5,71 18.03.2026
Strategy Inc. Call UG7DAG 0,35 700,00 USD 5,46 14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Volkswagen AG Vz. Long UG0TBF 9,33 73,789864 EUR 5 Open End
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Long UG06WG 1,07 31,783762 EUR 4 Open End
DAX® Long UG6H4M 1,31 22361,161601 Punkte 20 Open End
Renk Group AG Long UG6RDT 10,88 53,304808 EUR 3 Open End
Strategy Inc. Long HD3G3C 0,62 200,527576 USD 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2025; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

