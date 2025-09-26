Wer hätte es gedacht: Die Merck-Aktie ist auf Jahressicht mit einem Abschlag von rund 32 Prozent der drittschlechteste DAX-Wert. Nur Symrise und Beiersdorf performten noch etwas schlechter. Zuletzt belastete den Wert ein angekündigter Chefwechsel, aber natürlich auch die Angst vor neuen US-Zöllen, die US-Präsident Donald Trump gegenüber Pharmakonzernen erheben will, die nicht in den USA produzieren. Ein trauriges Bild liefert der Chart der Merck-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de