EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://www.uestra.de/unternehmen/uestra/investor-relations/finanzberichte/
