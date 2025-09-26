EQS-Ad-hoc: MWB AG / Schlagwort(e): Prognose/Umsatzentwicklung
Ad-hoc Mitteilung
26. SEPTEMBER 2025
VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 (MAR)
MWB AG GIBT UMSATZPROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 BEKANNT
München, 26. September 2025 - Der Vorstand der MWB AG ("Gesellschaft"; ISIN DE000A3C7SD0) hat heute auf Grundlage der bisherigen Geschäftsentwicklung sowie der aktuellen Marktlage im Luxusuhrensegment die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen.
KONTAKT
MWB AG
WICHTIGE HINWEISE
Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich unzulässig wäre.
Ende der Insiderinformation
26.09.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MWB AG
|Karlstr. 36
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mwbwatches.de
|ISIN:
|DE000A4032H1
|WKN:
|A4032H
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2204394
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2204394 26.09.2025 CET/CEST