Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -TIC Holding Schweiz AG, eine Buy-, Build- und Technologize-Plattform, finanziert durch Winterberg Investment X und verwaltet von Winterberg Advisory GmbH, hat die TransGeo AG mit Sitz in Gümlingen bei Bern in der Schweiz, übernommen.Die TransGeo AG mit Sitz in Gümlingen bei Bern, eine akkreditierte Prüfstelle im Bereich Baustoffprüfungen, und Beratungen, ist rückwirkend zum 1. Januar 2025 Mitglied der TIC Holding Schweiz AG geworden. Die Gesellschaft wird als unabhängige Prüfstelle in der TIC Holding Schweiz weitergeführt. Mit diesem Schritt stützt sich die TransGeo breiter ab und kann ihre Tätigkeitsbereiche weiter ausbauen. Im Weiteren wurde eine optimale Nachfolgelösung für den bisherigen Mehrheitsaktionär, Verwaltungsratspräsidenten und Geschäftsführer Christian Wyss gefunden.Christian Wyss wird seinen zukünftigen Fokus auf seine Aufgaben im Verwaltungsrat richten und dafür sorgen, dass die operative Geschäftsführung bis Ende 2026 an den langjährigen Mitarbeiter Folco Giacomini übergeben wird. Dieser Prozess wird auch von der langjährigen Mitarbeiterin und Verwaltungsrätin Dagmar Riesen unterstützt. Als neuer Präsident des Verwaltungsrats wird Fabian Kröher, auch Verwaltungsratspräsident der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuster Technologien im Bereich Baustoffprüfungen in allen Unternehmensbereichen für eine nachhaltige und kontinuierliche Entwicklung einsetzen.Christian Wyss erklärt hierzu: "Ich denke, wir haben mit diesen Massnahmen für alle Beteiligten eine optimale Lösung gefunden. Wir hoffen weiterhin auf eine kontinuierliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren langjährigen GeschäftskundInnen und -partnerInnen - für sie ergeben sich keine Änderungen: Alle vertrauten Ansprechpersonen bleiben bestehen, und unsere Untersuchungen erfolgen weiterhin mit höchster Verlässlichkeit. Persönlich freue ich mich ganz besonders, dass sich die TransGeo weiter als eigenständige Gesellschaft erfolgreich entwickeln kann und werde dies weiter mit voller Kraft unterstützen."Fabian Kröher fügt hinzu: "Mit TransGeo haben wir eine perfekte Ergänzung für die TIC Holding Schweiz AG im Bereich der Baustoffprüfung gefunden. Das Unternehmen hat eine exzellente Reputation und wird nicht nur für die akkreditierten Prüfungen, sondern darüber hinaus auch für kompetente Beratung bei geologischen Problemstellungen geschätzt und verfügt über sehr starke Kundenbeziehungen. Wir sind hocherfreut, die weitere Entwicklung des Unternehmens zusammen mit dem gesamten Team innerhalb der TIC Holding Schweiz unterstützen zu dürfen."Winterberg ist im Sektor der akkreditierten Prüf- und Kalibrierleistungen speziell im Bereich Bau und Infrastruktur, sowie im industriellen Bereich der Messtechnik und Werkstoffprüfung in der Schweiz aktiv auf der Suche nach Zukäufen. Hierzu ist Winterberg in aktiven Gesprächen mit einer Reihe weiterer Unternehmen.Über TransGeoDie TransGeo AG mit Sitz in Gümlingen bei Bern ist eine seit mehr als 20 Jahren nach ISO IEC 17025 (STS 0410) akkreditierte Prüfstelle im Bereich Baustoffprüfungen, geologischer Analysen, und zugehörigen Beratungen. Es werden alle relevanten Prüfverfahren in den Bereichen Fels, Lockergestein, Boden, Gesteinskörnungen, Bodenproben, Mörtel, Beton sowie mineralische Recyclingmaterialien durchgeführt. Ferner werden Beratungsleistungen bei geologischen Problemstellungen, zu Materialkreisläufen und in der Baustoffproduktion angeboten. Beratungsdienstleistungen sind hierbei konsequent von den Prüftätigkeiten getrennt.Über TIC Holding Schweiz AGTIC Holding Schweiz soll eine der führenden Unternehmensgruppen in der Schweiz werden, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf Qualität, Exzellenz und Vielfalt gelegt. Die Holding sucht aktiv nach kleinen und mittleren Unternehmen im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste, vorzugsweise in Nachfolgesituationen. Durch die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuester Technologien in allen Unternehmensfunktionen sollen überdurchschnittliches Wachstum und Renditen erzielt. TIC Holding Schweiz hat ihren Sitz in Baar in der Schweiz.Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AGDie in Grünwald bei München ansässige Winterberg Advisory GmbH verwaltet Private-Equity-Investmentfonds, die sich hauptsächlich auf Nachfolgeregelungen im Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen konzentrieren. Auf dieser Basis werden Buy, Build und Technologize-Plattformen entwickelt, wie derzeit die TIC Holding Schweiz AG und die Healthcare Holding Schweiz AG. Die Winterberg Group AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein unabhängiges Family Office, das in Private Equity investiert - unter anderem auch in die Fonds der Winterberg Advisory - sowie selektiv in Immobilien und andere Anlageklassen. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@tic-holding.ch

Weitere Informationen über TIC Holding Schweiz AG finden Sie unter www.tic-holding.ch
Weitere Informationen über TransGeo AG finden Sie unter www.transgeo.ch
Weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen der TIC Schweiz AG, finden Sie unter www.metron-labo.ch
Weitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG, finden Sie unter www.winterberg.group.
Informationen über die auch von Winterberg verwaltete schweizerische Plattform Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch