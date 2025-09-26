- Das US-Kriegsministerium hat über sein Programm "Industrial Base Analysis and Sustainment (IBAS)" weitere 25 Mio. USD im Rahmen des zuvor angekündigten Förderzuschusses in Höhe von 47,1 Mio. USD für IperionX bereitgestellt.

- Die IBAS-Finanzierung unterstützt den Aufbau einer resilienten, vollständig integrierten und kostengünstigen Titan-Lieferkette - vom Roherz bis zum Metall - und stärkt damit die industrielle Basis des US-Verteidigungssektors.

- Die Mittel werden für die Steigerung der Produktion auf 1.400 tpa am Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia verwendet.

- Die Zuwendung in Höhe von 25 Mio. USD zusammen mit den bereits gewährten Teilsummen in Höhe von 12,5 Mio. USD und 5 Mio. USD ergibt eine Gesamtzuwendung in Höhe von 42,5 Mio. USD. Die verbleibenden 4,6 Mio. USD werden voraussichtlich während der Vertragslaufzeit gewährt.

26. September 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) gibt bekannt, dass das US-Kriegsministerium (Department of War, DoW) über sein "Industrial Base Analysis and Sustainment Program" (IBAS) im Rahmen der IperionX im Vorfeld zugesagten Förderung in Höhe von 47,1 Mio. USD weitere 25 Mio. USD bereitgestellt hat.

Die zusätzlichen Mittel werden für den Ausbau der Titanproduktion und der fortschrittlichen Fertigungskapazitäten im Titanium Manufacturing Campus von IperionX verwendet, wodurch eine Produktionsleistung von bis zu 1.400 Tonnen pro Jahr (tpa) ermöglicht wird.

Das IBAS-Programm soll die Lieferketten des US-Verteidigungswesens stärken, indem es eine resiliente, kostengünstige Titan-Plattform für die Umwandlung von Roherz in Metall fördert, mit der die Abhängigkeit von Importen verringert und eine sichere, unterbrechungsfreie heimische Quelle für kritische Rohstoffe geschaffen wird.

Diese aktuelle Zuwendung folgt auf die bereits gewährten Tranchen in Höhe von 12,5 Mio. USD und 5 Mio. USD, mit denen langlebige Güter für die Betriebsanlagen zur Titanherstellung finanziert und das "Titan Critical Minerals Project" in Tennessee bis zur Baureife vorangetrieben wurden. Die Gesamtzuwendungen belaufen sich nun auf 42,5 Mio. USD, die verbleibenden 4,6 Mio. USD werden vom DoW voraussichtlich während der Vertragslaufzeit gewährt.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

mailto:info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren, oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81184Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81184&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000208910Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19969499-iperionx-25-mio-finanzmittel-us-regierung-rascheren-ausbau-titanproduktion