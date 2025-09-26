Erfurt (ots) -Das Schulessen in Deutschland hat einen schlechten Ruf. Food-Experte Sebastian Lege hat es sich zur Mission gemacht, dies zu ändern. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern findet er heraus, welche leckeren und gesunden Alternativen es gibt. Die achtteilige Factual-Reihe "besseresser Kids - Lege packt's an" (ZDF) wird ab 1. Oktober 2025 immer mittwochs um 20:10 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player gezeigt.Sebastian Lege will wissen, was in Deutschlands Schulen auf die Teller kommt und wie er mit seiner Expertise helfen kann, die Situation zu verbessern. Dafür besucht er die Schulen und checkt, was die Kinder dort essen, welche Zutaten drin stecken und was ihnen schmeckt. In seiner Werkstatt arbeitet er gemeinsam mit den Kids an gesünderen Alternativen und regt mit Ausflügen auf einen Bauernhof oder Schulgarten-Projekten zum bewussten Umgang mit Lebensmitteln an."besseresser Kids - Lege packt's an" ist eine eigens für KiKA produzierte Fassung des ZDF-Projekts "besseresser goes Schule" mit Sebastian Lege. Die Adaption wurde in Formatierung und inhaltlicher Struktur an die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe angepasst. Mittels zusätzlich eingesetzter O-Töne und Porträts der jungen Protagonistinnen und Protagonisten und Kidscam-Material stellt sie die Perspektive der Kinder in den Mittelpunkt."besseresser Kids - Lege packt's an" ist ein Gemeinschaftsprojekt der ZDF-Hauptredaktionen Show sowie Kinder und Jugend. Für die KiKA-Version trägt Katharina Galle die redaktionelle Verantwortung.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Details zu "besseresser goes Schule" sind im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/besseresser-goes-schule-lege-packts-an) hinterlegt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6125860