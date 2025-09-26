Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich gestern unter Schwankun gen abgeschwächt und auch der Euro bleibt in der Defensive, so die Analysten der Helaba.Am deutschen Aktienmarkt habe es ebenfalls Verluste gegeben. Während der Rückgang des EWU-Geldmengenwachstums keine tiefen Spuren hinterlassen habe, hätten robuste US-Daten für eine nachlassende Zinssenkungsfantasie gesorgt. Die US-Auftragseingänge seien deutlich gestiegen und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken. Zudem habe das auf annualisiert +3,8% Vq. nach oben revidierte Q2-Wachstum überrascht. Heute richte sich der Fokus auf die US-Konsumausgaben nebst den für die Fed wichtigen Deflatoren. Die Zahlen dürften kaum Argumente für schnelle und deutliche Zinssenkungen liefern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
