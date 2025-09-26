Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte entwickelten sich im August ohne große Schwankungen tendenziell freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Opportunities Fonds (ISIN LU0106280919/ WKN 930921).Nebenwerte hätten sich allgemein besser als Standardwerte entwickelt. Der Aktienmarktindex der asiatischen Schwellenländer habe einen leichten Rückgang verzeichnet, während der Aktienmarktindex der Frontier Markets angestiegen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de