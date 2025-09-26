Ein IT-Spezialist meldet sich nach einer längeren Durststrecke zurück. Steigende Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor, internationale Expansion und eine stabile Profitabilität geben dem Konzern frische Impulse. Mit einem Milliardenpaket zur Digitalisierung im Rücken steht die Aktie vor dem Befreiungsschlag.Die fundamentale Basis ist überzeugend: Im zweiten Quartal stieg das Geschäftsvolumen um 5,1 Prozent. Neue Rahmenverträge und Zukäufe sorgen zusätzlich für Rückenwind - und verleihen dem Titel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär