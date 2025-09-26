© Foto: Ted S. Warren/AP/dpaNach dem Milliardendeal mit Katar angelt sich Boeing die nächsten Großbestellungen. Turkish Airlines macht beim Flottenausbau ernst und setzt dabei auf den US-Flugzeugbauer. Nach einem Treffen zwischen dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und US Präsident Donald Trump gab die türkische Airline bekannt, dass es 75 Boeing 787-Flugzeuge bestellt hat. Zudem wurden Verhandlungen über den Erwerb von 150 weiteren Boeing 737 MAX-Flugzeugen abgeschlossen - vorbehaltlich der Gespräche über Triebwerke. Die Bestellung umfasst 75 Maschinen des Typs Boeing 787-9 und 787-10, bestehend aus 50 festen Bestellungen und 25 Optionen. Die Auslieferung ist für den Zeitraum von 2029 bis 2034 geplant. …Den vollständigen Artikel lesen ...
