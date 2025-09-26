Der Start in die neue Saison 2025/26 ist dem BVB trotz einiger Schwierigkeiten relativ gut geglückt. Man steht nach vier Spieltagen mit zehn Punkten auf Platz 2 und hat damit eine vernünftige Basis geschaffen, um auch in der kommenden Saison wieder in der immer lukrativer werdenden Champions League zu spielen. Doch rein finanziell ist der Ausblick mau. Denn der Fußball-Bundesligist geht davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr der Umsatz und das Konzernergebnis sinken werden. Der Vorstand will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär