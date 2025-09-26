Im August blieben die H1-Ergebnisse von Beiersdorf hinter den Erwartungen zurück; das verhaltene Wachstum zwang das Management, die Jahresziele zu senken. Der Aktienkurs reagierte deutlich und fiel klar unter die früheren Höchststände - was die Frage aufwirft, ob damit nun eine realistischere Messlatte gesetzt wurde. Obwohl die Stimmung fragil bleibt und Gegenwind durch Zölle sowie die Nachfrage der Konsumenten anhält, hält das Management an den Marketingausgaben fest und investiert in Innovation, insbesondere mit neuen NIVEA-Launches, um wieder Dynamik zu gewinnen. Da ein Großteil der Enttäuschung bereits im Kurs eingepreist ist, sehen wir das aktuelle Chance/Risiko-Profil als attraktiv. Positive Überraschungen bei Produkteinführung oder Margenstabilität könnten zusätzlichen Wert heben. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 136,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von über 50 % bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beiersdorf-ag





© 2025 AlsterResearch