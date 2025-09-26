Erfurt (ots) -Ein Bett über den Dächern, der Sternenhimmel als Decke, der erste Kaffee mit Blick auf das Tal der Saale oder kräuterduftende Bergwiesen: das Reiseland Thüringen setzt 2025 auf kulinarische Erlebnisse und besondere Unterkünfte in den Nationalen Naturlandschaften, in denen sich Lage mit Natur, Geschichte und Gastlichkeit verbindet.Schlafplatz mit Aussicht: Übernachten zwischen Buchenwald und TalsperreAm Hohenwarte-Stausee treiben kleine Rollyboote (https://www.rollyboot-hohenwarte.de/) auf dem Wasser als minimalistische Unterkünfte für Nächte zwischen Wald, Wind und Wellen. Wer lieber weiche Wellen gegen feste Wände tauscht, findet auf Schloss Eichicht (https://www.jagdschule-schloss-eichicht.de/uebernachtung) ein Refugium, das mit seinen denkmalgeschützten Gemäuern Geschichte und (Jagd-)Handwerk verbindet. In Nordhausen als Tor zum Südharz wachsen Tinyhäuser (https://www.tinysky-resort.de/de/tinysky-resort.html) über einem Parkdeck in den Himmel und bieten urbane Perspektive mit Weitblick. Im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön eröffnen "Rhön-Butzen" (https://sommertal.info/butze/) oder Sternenwagen (https://www.gruene-kutte.de/wohnen/sternenwagen) des Landhotels Grüne Kutte mit Panoramafenster Aussichten auf den (Nacht-)Himmel über dem Land der offenen Fernen. Auch das Waldhotel Mellestollen (https://www.mellestollen.de/) bei Saalfeld überrascht. Ruhig gelegen am Eingang eines alten Erzstollens, verbindet es die Spuren vergangener Bergbauzeiten mit moderner Gemütlichkeit.Genuss mit Charakter: Wo Kulinarik Herkunft zeigtNicht nur der Schlafplatz darf besonders sein, sondern auch der Genuss. In der Rhöner Botschaft (https://rhoener-botschaft.de/) trifft handwerklich hergestellter Käse auf Brot aus eigener Backstube, in der Landidylle am Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn (https://www.wilhelmsgluecksbrunn.de/de) wird im ehemaligen Klostergut biologisch angebaut, verarbeitet und gekocht. Die Ziegenalm Sophienhof (https://ziegenalm.de/) und ihre Almstube servieren hauseigenen Käse. Und wer in der historischen Garküche Leutenberg (https://garkueche.de/) Platz nimmt, bekommt Hausmannskost so authentisch serviert, als wäre die Zeit stehen geblieben. Eine süße Versuchung bieten die Goethe Chocolaterie (https://www.goethe-chocolaterie.de/) in Duderstadt und die Viba Nougat-Welt (https://viba-schmalkalden.de/) in Schmalkalden, wo Gäste den Chocolatiers in der Manufaktur über die Schulter schauen können.Alte Gebäude, neue GeschichtenBahnhöfe, Burgen und Bauernhäuser erhalten neue Funktionen, denn im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal beherbergt der Landgasthof Alter Bahnhof (https://www.landgasthof-hainich.de/) heute Gäste statt Gepäck. Auf Burg Normannstein (https://www.hotel1601.de/hotel/zimmer) verbindet das (Inklusions-)Hotel1601 in seinen Chaletzimmern historische Mauern mit Blick ins Tal. Im Hotel & Campingplatz "Wolfsmühle" (https://www.wolfsmuehle.de/) bei Nordhausen klappert das Wasserrad noch, während das Haus als Wanderstützpunkt neu belebt wurde. Der Burghof Kyffhäuser (https://www.burghof-kyf.de/), einst Unterkunft für Denkmalarbeiter, ist heute Hotel und Gasthof mit besonderem Flair. Im Schwarzatal lädt das Restaurant "Zur Bergstation" (https://www.thueringerbergbahn.com/bergbahnland/gastronomie/speisewagen/) in einen ausrangierten Reisezugwagen mit viel Samt im Stil des Orient-Expresses.Landschaften, die all das ermöglichenWas diese Erlebnisse verbindet, ist ihre Einbettung in die Nationalen Naturlandschaften Thüringens. Acht Regionen vereinen das Naturerbe: der Nationalpark Hainich mit seinem wilden Buchenwald, das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön mit seinen sanften Höhen, das UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald mit Rennsteig und Bergwiesen, die Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal, Kyffhäuser, Südharz und Thüringer Wald sowie der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale mit seinen Wasserlandschaften. Überall sind mit viel Engagement Ideen für besondere Nächte und unvergleichlichen Genuss entstanden.Weitere Informationen zu den Nationalen Naturlandschaften in Thüringen unter: meine-natur.thueringen-entdecken.de (https://www.thueringen-entdecken.de/themenseite-nationale-naturlandschaften-in-thueringen?utm_source=ots&utm_medium=presseverteiler&utm_campaign=no-campaign&utm_content=nnl-themenseite)Pressekontakt:Maja NeumannMobil: 0178 2778160Tel.: +49 (0) 361 3742219m.neumann@thueringen-entdecken.depresse.thueringen-entdecken.deOriginal-Content von: Thüringer Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133115/6125923