© Foto: Matthias Balk - dpaDie Bundeswehr bestellt in bisher unbekannten Dimensionen. Hensoldt reagiert mit Milliarden-Investitionen und peilt ein jährliches Wachstum von über zehn Prozent an. Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt stellt sich auf eine neue Dimension von Bundeswehr-Aufträgen ein. "Die Bundesregierung meint es ernst und bestellt in Stückzahlen, die in Richtung zehnfach, zwanzigfach von dem gehen, was wir in der Vergangenheit hatten", sagte Vorstandschef Oliver Dörre am Donnerstagabend in Berlin. Bisher seien aus Rahmenverträgen oft nur kleinere Mengen abgerufen worden, nun gehe es um verbindliche Großbestellungen. Als zentrales Projekt nannte Dörre den Spähpanzer der nächsten Generation, "Luchs II", …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE