Am 01.10.2025 launcht SIGNAL IDUNA eine neue PKV-Produktlinie. Die Tarife der privat-SI"-Produktlinie lösen die bisherigen Krankenvolltarife ab. Laut dem Versicherer bieten die drei erhältlichen Tarife "moderne, flexible und familienfreundliche" Lösungen. SIGNAL IDUNA führt Anfang Oktober 2025 eine neue Produktlinie in der privaten Krankenversicherung ein. Die neue Produktlinie "privat-SI" ist in den drei Tarifen START-SI, KOMFORT-SI und EXKLUSIV-SI erhältlich und löst die bisherigen Krankenvolltarife ...Den vollständigen Artikel lesen ...
