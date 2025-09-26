Die Woche ist stark konjunkturgetrieben und bietet fast täglich frische Einkaufsmanagerindizes sowie zentrale Inflations- und Arbeitsmarktdaten. Höhepunkte sind das BGH-Urteil zum Volkswagen-Dieselskandal, der Monatsauftakt mit Eurozonen-Inflationszahlen und das große Finale mit den US-Arbeitsmarktdaten. Anleger können sich auf eine Woche mit vielen richtungsweisenden Impulsen einstellen.- Montag, 29. September: Britische Finanzsignale und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
