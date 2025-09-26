Herzogenaurach (ots) -In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Mitarbeiterwohlbefinden zunehmend an Bedeutung gewinnen, geht das fränkische Traditionsunternehmen Loewe mit gutem Beispiel voran. Mit einer beachtlichen BusinessBike-Leasingquote von 27 % zeigt Loewe, wie wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Verantwortung und soziale Aspekte erfolgreich miteinander verbunden werden können.Loewe, seit über einem Jahrhundert bekannt für seine Innovationskraft und hochwertige Consumer-Electronics-Produkte, beweist, dass unternehmerische Verantwortung weit über das Kerngeschäft hinausgeht. Durch die Einführung des Dienstradleasings über BusinessBike hat Loewe nicht nur einen attraktiven Benefit für seine rund 200 Mitarbeitenden geschaffen, sondern auch aktiv zu seinen Nachhaltigkeitszielen beigetragen."Wir wollen unseren Mitarbeitenden einen attraktiven, nachhaltigen und gesundheitsfördernden Zusatznutzen bieten. BusinessBike vereint diese Aspekte optimal - es unterstützt eine umweltfreundliche Mobilität, fördert Bewegung im Alltag und ist gleichzeitig ein geldwerter Vorteil, der im Alltag spürbar ist", erklärt Anja Fröba, Executive Assistant/HR Backoffice bei Loewe. Die Entscheidung für BusinessBike fiel aufgrund des nutzerfreundlichen Online-Prozesses, des transparenten Kostenmodells und des Services. Besonders wichtig war zudem die breite Auswahl an Fahrrädern und die Möglichkeit, lokal beim Fachhändler zu leasen.Nachhaltigkeit trifft GesundheitsförderungDie aktuelle Leasingquote von etwa 27 % bei Loewe zeigt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit BusinessBike und ist laut Anja Fröba auf die einfache Abwicklung und die finanzielle Attraktivität zurückzuführen. "Besonders beliebt sind E-Bikes, gefolgt von klassischen Trekkingrädern", sagt Anja Fröba. Das Fahrradleasing spielt eine zentrale Rolle in der Gesundheits- und Mobilitätsstrategie von Loewe, da es aktive Bewegung fördert, den CO2-Ausstoß reduziert und andere Gesundheitsmaßnahmen sinnvoll ergänzt. Damit wird nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeitenden gestärkt, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet - zwei Aspekte, die in der modernen Unternehmensführung immer mehr an Bedeutung gewinnen.Ein starkes Signal für die Region und darüber hinausStefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Es ist großartig zu sehen, dass Unternehmen wie Loewe die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden aktiv fördern und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele vorantreiben. Wir sind stolz darauf, Loewe auf diesem Weg unterstützen zu können und freuen uns über die hohe Akzeptanz unseres Angebots." Mit seinem Engagement setzt Loewe in der Region ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität und Mitarbeitergesundheit und empfiehlt anderen Unternehmen, Dienstradleasing ebenfalls in Betracht zu ziehen: "Benefits wie Fahrradleasing werden künftig noch wichtiger sein", sind sich Anja Fröba und Stefan Page einig. Mitarbeitende erwarten heute Angebote, die Umweltbewusstsein, Gesundheit und Flexibilität fördern. Fahrradleasing erfüllt all das und trägt positiv zur Arbeitgebermarke bei. Langfristig stärkt Fahrradleasing die Attraktivität von Loewe als Arbeitgeber, fördert die Gesundheit der Belegschaft und unterstützt die Nachhaltigkeitsziele - ein Gewinn für alle Seiten.Weitere Einblicke sowie das vollständige Interview und ein Video finden Sie unter: www.businessbike.de/de/interview-loewe.Über LoeweLoewe steht seit mehr als einem Jahrhundert für Erfindergeist und Consumer Electronics Produkte der Luxusklasse. Von der Gründung 1923 über die Erfindung des elektronischen Fernsehens 1931 hat sich Loewe zu einem weltweit agierenden Traditionsunternehmen entwickelt. Mit 200 Mitarbeitenden und einem internationalen Vertriebsnetzwerk ist die Loewe Technology GmbH heute in über 50 Ländern mit ihren hochwertigen, eleganten TV- und Audioprodukten aktiv. Die globale Marke blickt mit Leidenschaft und Stolz auf eine außergewöhnliche Innovationskraft, Tradition und handwerkliche Perfektion "Made in Germany". Die einzigartige Verbindung von German Engineering, Exzellenz, exklusivem Design und Nachhaltigkeit haben die Markenkultur geprägt. Dabei sind die traditionsreiche Manufaktur und der hochtechnologische Produktionsstandort am Stammsitz im oberfränkischen Kronach das Herzstück von Loewe. Weitere Informationen unter www.loewe.tv.Über BusinessBikeDie BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. 