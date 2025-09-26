Hamburg (ots) -- Kultsnack begeistert Prominente: Evelyn Burdecki, Gustav Schäfer, Paul Janke und David Puentez- Großes Event am Westfield Hamburg-Überseequartier zum Cheez-It Launch- Cheez-It Snap'd ab sofort in allen großen Supermärkten erhältlichKäse, Crunch und jede Menge Promis: Am gestrigen Abend hat der Kult-Snack seine Deutschland-Premiere offiziell gefeiert und zu einem einmaligen Ereignis vor dem Westfield Hamburg-Überseequartier eingeladen. Rund 100 Gäste, darunter prominente Persönlichkeiten aus der deutschen Fernsehlandschaft und Musikszene sowie zahlreiche Creator*innen und Medienvertreter*innen erlebten hautnah, was Cheez-It zur Snack-Ikone macht. Mit von der Partie waren unter anderem Evelyn Burdecki, TV-Star, Gustav Schäfer, Drummer von Tokio Hotel sowie Paul Janke, Rosenkavalier und Barkeeper von "Bachelor in Paradise". Für ausgelassene Stimmung und ein musikalisches Highlight sorgte der deutsche Star-DJund Musikproduzent David Puentez."Cheez-It zu probieren und zu erleben ist wie ein kleiner Ausflug in die USA - käsig, unverwechselbar und irgendwie verrückt", schwärmt Evelyn Burdecki beim ersten Geschmackstest. Welche Sorte ihr Favorit ist, darauf will sie sich noch nicht festlegen. "Ich nehme einfach beide!", lacht sie. Passend zu Cheez-It Snap'd Double Cheese und Cheese & Chilli servierte Paul Janke am Abend die passenden Drinks. Der einstige Rosenkavalier ließ es sich nicht nehmen, seine Barkeeper-Künste vom Strand an die Cheez-It-Bar zu bringen. "Ich würde sagen: Ich habe einen Crush!", kommentiert der gebürtige Hamburger mit einem Augenzwinkern. So konnten sich die Gäste nicht nur über Cheez-Its und darauf abgestimmte Kreationen vom Flying Buffet freuen, sondern auch über leckere Drinks in der Bar des eigens für das Event gebauten Cheez-It-Trucks in Form eines USA-typischen Airstreamers.Unübersehbar, unüberhörbar: Der Cheez-Hit ist daHier konnten die Anwesenden Cheez-It mit allen Sinnen erleben und sich bei Snacks und Getränken austauschen. Für einen besonderen Überraschungsmoment sorgte David Puentez. Der Star-DJ bewies mit einem seiner charakteristischen Sets eindrücklich, warum er in den weltweit größten und angesagtesten Clubs für volle Tanzflächen sorgt - und verwandelte den Überseeplatz vor dem Westfield Hamburg kurzzeitig zum Outdoor-Dancefloor. "Den Deutschland-Launch von Cheez-It mit so vielen tollen Gästen zu feiern, erfüllt uns mit Stolz", sagt Oliver Bruns, General Manager bei Kellanova für Deutschland und Österreich. "Es zeigt sich: Cheez-It ist hierhergekommen, um zu bleiben."Gebacken mit 100 % echtem Käse, sind Cheez-It Snap'd in den Sorten Double Cheese und Cheese & Chilli ab sofort in allen großen deutschen Supermärkten erhältlich. Damit setzt Cheez-It seine über 100-jährige, beeindruckende Erfolgsgeschichte fort. Frei nach dem Motto: "Need a Cheese Hit? Have a Cheez-It!"Bildmaterial:Der Download von passendem Bildmaterial ist hier (https://cloud.achtung.de/s/PKspjfYWgRnNXHk) möglich.Über KellanovaKellanova (NYSE: K) ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Snacks und Cerealien sowie Tiefkühlkost in Nordamerika mit einer über 100-jährigen Tradition. Angetrieben von vielfältigen Marken wie Pringles®, Pop-Tarts®, Kellogg's® Choco Krispies®, Kellogg's® Tresor®, Kellogg's® Frosties®, Kellogg's® Smacks®, Kellogg's®, Crunchy Nut® haben wir bei Kellanova die Vision, das weltweit leistungsstärkste Snack-Unternehmen zu werden, indem wir das Potenzial unserer vielfältigen Marken sowie unserer engagierten Mitarbeiter voll ausschöpfen. Kellanova erwirtschaftete im Jahr 2022 einen geschätzten Nettoumsatz von 12,6 Milliarden US-Dollar. Wir bei Kellanova verfolgen das Ziel, durch unsere Markenprodukte eine bessere Welt und einen Platz am Tisch für Alle zu schaffen. Wir setzen uns für einen nachhaltigen und gerechten Zugang zu Lebensmitteln ein, indem wir uns in den Bereichen Lebensmittelknappheit, Nachhaltigkeit, Wohlbefinden sowie Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration engagieren, mit dem Ziel, bis Ende 2030 eine bessere Welt für 4 Milliarden Menschen zu schaffen. Besuchen Sie www.Kellanova.com (https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=emailsys1a.net&u=aHR0cHM6Ly90Y2FlN2UzOGIuZW1haWxzeXMxYS5uZXQvYy8yNzMvODE5OTkyMC82Mi8wLzM3MTg1LzEvMjU1NzQvYjUzM2NkY2Y4OC5odG1s&i=Njc5OGY0ZTM1YzBiOTQwMTQ3MDhkY2Rj&t=Sm1ob3MrYk5jOXltZUJKUTBXSTFISGJGbXJDNk9KOEhVRVBRbUlvZG15Zz0=&h=4a81eee0e3c141dca17cdf166ef7ede9&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZ4EL_LdK1-LpgmudPCvbj_ZY9PJuqM0XTgIpM7efNvGTX0Ui1IJgS_6eahw9lh4xmJVkPBwyW5hLVw29YxSd90) für weitere Informationen.Pressekontakt:Achtung! Alive GmbHDesign Office Köln MediaparkErftstraße 15 - 1750672 KölnTel.: +49 40 450210-500E-Mail: cheez-it@achtung.deOriginal-Content von: Cheez-It, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180574/6125947