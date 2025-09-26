Aya Gold & Silver weist die Anschuldigungen gegen das Unternehmen zurück

Anzeige / Werbung

Anschuldigungen der Firma Blue Orca Capital besagten, dass Aya Gold & Silver Inc. weniger Unzen Silber im Boden hat als angegeben. Hier ist die offizielle Stellungnahme von Aya Gold & Silver Inc. ins Deutsche übersetzt - axinocapital.de übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte des folgenden Berichts.

Montreal, Quebec, 25. September 2025 Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA; OTCQX: AYASF) ("Aya" oder die "Gesellschaft") weist die irreführenden und ungenauen Behauptungen im Bericht des Leerverkäufers entschieden zurück.



Der Bericht enthält zahlreiche Ungenauigkeiten und Fehldarstellungen, unter anderem über das aktuelle Managementteam, die Geschäftstätigkeit und die Ressourcenbasis von Aya, die nach Ansicht der Gesellschaft absichtlich irreführend sind und darauf abzielen, den Leerverkäufer zu begünstigen, der selbst offengelegt hat, dass er im Falle eines Kursrückgangs der Gesellschaft profitieren würde, zum Nachteil der Aya Aktionäre.

Wichtige Fakten

Zuverlässigkeit des Ressourcenmodells bestätigt durch Silberunzen seit 2021

Seit 2020 hat Aya mehr als 10 Millionen Unzen ("Moz") Silber ("Ag") produziert, wobei die geförderten Unzen durchgehend mit der veröffentlichten Ressourcenschätzung übereinstimmen.



Die Silberproduktion stimmt weiterhin mit den Reserveschätzungen überein und untermauert die Stärke, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der Ressourcenbasis von Aya.



Umfangreiche Bohrungen stärken das Ressourcenmodell und das Vertrauen

Das Ressourcenmodell vom März 2021 wurde durch 76.000 Meter ("m") an Bohrungen gestützt, die bis Dezember 2021 auf 121.500 m (+45.500 m) ausgeweitet wurden. Dieser umfangreiche Datensatz bildete die Grundlage für das aktuelle Zgounder Ressourcenmodell.



Von Dezember 2021 bis Juni 2025 führte Aya weitere 231.000 m an Bohrungen durch und steigerte das Vertrauen in die Ressourcenbasis erheblich.



Die Bohrungen identifizieren weiterhin Ausweitungen der Mineralisierung bei Zgounder und regionalen Zielen, was zusätzliche Explorationsmöglichkeiten und Wachstumspotenzial über den aktuellen Minenbetrieb hinaus hervorhebt.



Dieses umfangreiche, laufende Bohrprogramm liefert die entscheidenden Daten für das kommende Ressourcenupdate.



Unabhängige, durch Dritte bestätigte Ressourcenschätzungen

Die Schätzung der Mineralressourcen von Zgounder wurde von unabhängigen "Qualified Persons" bei P&E Mining Consultants Inc. ("P&E") erstellt und verifiziert, in Übereinstimmung mit den Standards des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, und durch eine strenge Überprüfung Dritter bestätigt.



Vor der Vergabe eines Baukredits für das Zgounder Ausbauprojekt beauftragte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung einen unabhängigen technischen Berater, der die bestehenden Ressourcen bestätigte, was ihr Vertrauen in die Schätzungen und die betriebliche Glaubwürdigkeit von Aya widerspiegelt.



Aktualisierter Zgounder Technical Report im Zeitplan für Q4 2025

Aya erstellt derzeit einen aktualisierten technischen Bericht für Zgounder. Der Bericht enthält ein aktualisiertes, unabhängig modelliertes Ressourcenmodell sowie einen neuen Minenplan, der sowohl Tagebau als auch Untertagebau umfasst.



Wie geplant und zuvor kommuniziert, wird dieser aktualisierte Bericht noch vor Jahresende veröffentlicht und die Stärke sowie die Langlebigkeit des Vermögenswertes unterstreichen.



Starker Cashflow und Bilanz

Aya verfügt über eine solide Bilanz mit rund 115 Mio. USD an liquiden Mitteln und generiert operative Cashflows aus Zgounder.



Diese finanzielle Stärke ermöglicht es Aya, Wachstum selbst zu finanzieren und in Boumadine zu investieren. Eine Preliminary Economic Assessment ("PEA") für Boumadine ist weiterhin für eine Veröffentlichung vor Jahresende vorgesehen.

Die Anschuldigungen gegen Aya sind kategorisch falsch. Die geförderten Unzen von Zgounder stimmen wie erwartet überein, unsere Abbaumethoden und betrieblichen Praktiken verbessern sich kontinuierlich, und wir finalisieren einen aktualisierten technischen Bericht, der sowohl Tagebau als auch Untertagebau integrieren wird", sagte Benoit La Salle, Präsident & CEO. "Jüngste Bohrungen bestätigen weiterhin die Ausweitungen bei Zgounder, während Boumadine sich schnell zu einem Tier-One Wachstumsprojekt entwickelt. Gestützt auf starken Cashflow, strenge Unternehmensführung, Transparenz, Aktionärsinteressen und unabhängige Drittbestätigungen konzentriert sich Aya fest auf disziplinierte Umsetzung und langfristige Wertschöpfung."



Während Kurzberichte provokative Behauptungen aufstellen können, weist Aya unverantwortliche Spekulationen zurück und steht für technische, betriebliche und veröffentlichte Integrität ein. Die Gesellschaft fordert alle Investoren auf, die Gesamtheit der öffentlichen Beweise, die historische Bohrbilanz und unabhängige Dokumentationen zu berücksichtigen, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden. Aya bleibt dem Ziel verpflichtet, den vollen Wert von Zgounder zu erschließen und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.



Obwohl Ayas Hauptaugenmerk auf der operativen Leistung und transparenter Berichterstattung liegt, wird die Gesellschaft nicht zögern, geeignete rechtliche Schritte einzuleiten, falls sie feststellt, dass falsche oder irreführende Informationen verbreitet wurden, die den Aktionären oder dem Geschäft schaden.

Qualified Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Raphael Beaudoin, P. Eng, Vice President, Operations, geprüft und genehmigt, der eine "Qualified Person" im Sinne des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, sowie von David Lalonde, B. Sc, P. Geo, Vice President Exploration, Qualified Person, zur Gewährleistung der Genauigkeit und Konformität mit dem National Instrument 43-101.

Über Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. ist ein schnell wachsender, in Kanada ansässiger Silberproduzent mit Geschäftstätigkeit im Königreich Marokko. Als einziges reines Silberbergbauunternehmen an der TSX betreibt Aya die hochgradige Zgounder Silbermine und exploriert seine Liegenschaften entlang der aussichtsreichen Anti-Atlas Verwerfung, von denen mehrere ehemals produzierende Minen und historische Ressourcen beherbergen.



Das Managementteam von Aya hat sich darauf konzentriert, den Aktionärswert zu maximieren, indem es Nachhaltigkeit ins Zentrum seiner Geschäftstätigkeit, Unternehmensführung und Wachstumspläne stellt.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Aya unter www.ayagoldsilver.com



Disclaimer

axinocapital.de hat diese Mitteilung ausschließlich ins Deutsche übersetzt. Am Inhalt der ursprünglichen Veröffentlichung wurden keinerlei Änderungen vorgenommen. Wir beziehen keine Stellung und fungieren lediglich als Weiterleitung des Originalinhaltes.

Pressemitteiling von Aya Gold & Silver ansehen

Bericht von Investing.com über die Anschuldigungen.





