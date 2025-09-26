DJ PTA-News: VOQUZ Labs AG: Gibt Halbjahresergebnis 2025 bekannt

VOQUZ Labs AG: Gibt Halbjahresergebnis 2025 bekannt

Berlin (pta000/26.09.2025/11:09 UTC+2)

Die VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4) erreicht im ersten Halbjahr 2025 laut ein Umsatzwachstum von 19%. Der Umsatz beträgt 2,76 Mio. EUR und liegt 0,45 Mio. EUR über dem vom Vorjahr (2,31 Mio. EUR). Das EBITDA im Konzern liegt bei 0,12 Mio. EUR (Vorjahr 0,29 Mio. EUR). Das entspricht einer EBITDA Marge von 4 %. Das Konzern EBIT liegt bei -0,15 Mio. EUR (Vorjahr 0,03 Mio. EUR)

Der Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres bestätigt die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum zwischen 10% und 20%. Die EBITDA Marge sieht der Vorstand unverändert zwischen 15% und 20%.

Der komplette Halbjahres-Finanzbericht der Gruppe wurden heute veröffentlicht und ist unter https://de.voquzlabs.com /investor-relations zum Download verfügbar.

Über VOQUZ Labs AG:

VOQUZ Labs ist führender Anbieter von SAP(R)-Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre SAP(R) -Umgebung und ihre Geschäftsabläufe mühelos und kosteneffizient zu verwalten. Unser Portfolio besteht aus Produkten, die darauf ausgelegt sind, SAP(R)- Lizenzkosten zu senken, Compliance zu verbessern und Geschäftsverluste zu vermeiden. Wir liefern besseres SAP(R)-Management durch die Kombination von innovativen Tools mit unserer umfassenden Beratungsexpertise in den Bereichen Lizenzberatung, Compliance und interne Kontrollen.

Wichtige Hinweise:

Aussender: VOQUZ Labs AG Kurfürstendamm 11 10719 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Victor Bredo Tel.: +49899251910 E-Mail: victor.bredo@voquzlabs.com Website: www.voquzlabs.com ISIN(s): DE000A3CSTW4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München; Wiener Börse (Direct Market Plus)

