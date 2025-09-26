Hamburg/Essen (ots) -- 83 Top-Adressen in ganz Deutschland - ab sofort in BILD der FRAU 40/2025 und online auf frauen-gesundheit.de- BILD der FRAU-Chefredakteurin Sandra Immoor: "Mit dieser Liste zeigen wir, wo Frauen endlich ernst genommen und kompetent behandelt werden."- Frauengesundheit seit vielen Jahren Herzensanliegen der BILD der FRAU und der gesamten FUNKE MediengruppeRund neun Millionen Frauen in Deutschland befinden sich aktuell in den Wechseljahren - und fühlen sich medizinisch oft allein gelassen. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Herzrasen oder "Brain Fog" belasten den Alltag, doch in vielen Arztpraxen hören Betroffene nach wie vor: "Da müssen Sie durch." BILD der FRAU setzt dieser Ungerechtigkeit jetzt etwas entgegen: Europas größte Frauenzeitschrift präsentiert erstmals eine unabhängige Ärzteliste speziell für die Wechseljahre. 83 Medizinerinnen und Mediziner aus ganz Deutschland wurden nach klaren Kriterien ausgewählt - sie bieten betroffenen Frauen geprüft kompetente Hilfe."Es ist ein Skandal, dass Millionen Frauen, die durch die Hormonumstellung gehen, bis heute mit Halbwissen abgespeist werden", sagt BILD der FRAU-Chefredakteurin Sandra Immoor. "Mit unserer neuen Ärzteliste zeigen wir, wo Frauen endlich ernst genommen und kompetent behandelt werden. Und wir hören nicht auf, Druck zu machen, bis die Wechseljahre dort sind, wo sie hingehören: mitten in der Medizin."Wissenschaftlich fundiert, unabhängig recherchiertFür die Liste beauftragte FUNKEs BILD der FRAU das unabhängige Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ). In monatelanger Arbeit wurden internationale Fachliteratur, Kongressprogramme und Netzwerke ausgewertet. Mehr als 4000 Ärztinnen und Ärzte erhielten einen detaillierten Fragebogen. In die Bewertung flossen Publikationen, Fortbildungen, Zertifikate und Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen ein. Am Ende überzeugten 83 Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen - von der Gynäkologie über Endokrinologie bis hin zur Psychosomatik.Starke Botschaft für Frauen in der LebensmitteDie Liste erscheint als zehnseitiger Schwerpunkt in BILD der FRAU (Ausgabe 40/2025, EVT 26. September) und ist zusätzlich kostenfrei online abrufbar: Unter www.frauen-gesundheit.de können Frauen die Adressen nach Regionen filtern oder die gesamte Liste digital herunterladen."Mit dieser Liste setzen wir ein starkes Zeichen", sagt Janina Süss, Geschäftsführerin von BILD der FRAU. "Wir geben Millionen Frauen Orientierung - und nutzen unsere publizistische Kraft, damit ein so wichtiges Thema wie die Wechseljahre in der Gesellschaft endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm zusteht."Über BILD der FRAU:FUNKEs BILD der FRAU ist die auflagenstärkste Frauenzeitschrift Europas und erreicht wöchentlich über 2,5 Millionen Leserinnen. Mit aktuellen Reportagen, Servicethemen und klarer Haltung steht das Magazin an der Seite der Frauen - auch, wenn es um gesellschaftlich relevante, aber vernachlässigte Themen wie die Wechseljahre geht. Bereits 2024 hat BILD der FRAU die erste bundesweite Liste für gendersensible Medizin veröffentlicht - mit 115 Medizinerinnen und Medizinern aus 27 Fachrichtungen in 55 Städten.Pressekontakt:FUNKE MediengruppeAnna Hag Redaktionsleiterin Unternehmenskommunikation0201/8046886anna.hag@funkemedien.deOriginal-Content von: BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62406/6125962