Nach einer langen Durststrecke setzt ein US-Unternehmen zur Aufholjagd an. Mit millionenschweren Verlusten aus der Vergangenheit im Gepäck galt der Titel vielen als Sanierungsfall. Doch nun zeigt der Trend nach oben: Die laufenden Kostensenkungen greifen, die Effizienz steigt und selbst renommierte Analysten rechnen mit weiter sinkenden Fehlbeträgen. Die Zeichen für eine nachhaltige Trendwende mehren sich.Ein neuer Regierungsauftrag bringt zusätzliches Momentum. Der Deal selbst fällt zwar vergleichsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär