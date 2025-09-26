Linz, Österreich/Rom, Italien (ots) -- Die Produkte KontronOS und KontronAIShield werden künftig mit Exeins KI-gestützter Runtime-Security ausgestattet- Die Partnerschaft stärkt den Schutz von Tausenden Kunden weltweit in Schlüsselbranchen wie Energie, Gesundheitswesen, Automobilindustrie und kritischer Infrastruktur- Die Zusammenarbeit stärkt die europäische Cybersecurity-Sicherheitslandschaft, bietet Echtzeitschutz für Geräte und gewährleistet die Einhaltung von Richtlinien wie RED 3.3 (Radio Equipment Directive) und dem bevorstehenden EU Cyber Resilience ActKontron (https://www.kontron.com/en), ein weltweit führender Anbieter von Internet-of-Things (IoT)/Embedded Computing Technology (ECT), und Exein (https://www.exein.io/), der größte Anbieter für Embedded Runtime-Security, geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Exeins KI-basierte Cybersecurity-Lösung wird künftig fester Bestandteil von KontronOS und KontronAIShield.Damit erhalten Kunden in kritischen Branchen wie Energie, Gesundheitswesen, Automobilindustrie und Infrastruktur Zugang zu einem Security-Framework, das Angriffe in Echtzeit direkt auf den Geräten erkennt und abwehrt. Gleichzeitig unterstützt die Lösung die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der RED 3.3 und des EU Cyber Resilience Act.Durch die Integration profitieren derzeit mehr als 3.000 Kunden von Kontron in über 20 Ländern.Technischer VorteilDie Integration von Exeins Technologie bedeutet, dass Sicherheitsfunktionen tief in die Geräte eingebettet sind - ohne externe Agenten oder zusätzliche Tools verwenden zu müssen. KI-gestützte Modelle überwachen Prozesse direkt in der Runtime-Umgebung und erkennen Anomalien sofort.Europäische Cybersecurity bei wachsenden BedrohungenExeins Technologie wird damit zu einem Standard-Sicherheitsfeature von KontronOS, einem besonders sicheren, gehärteten Linux®-basierten Betriebssystem für Edge-Geräte, sowie von KontronAIShield, einer KI-gestützten Cybersecurity-Lösung. Dadurch erweitert Kontron sein Portfolio um einen leistungsstarken, KI-basierten Echtzeitschutz gegen die ständig wachsenden Cyberbedrohungen. Laut im Juli 2025 veröffentlichten Daten (https://blog.checkpoint.com/research/global-cyber-attacks-surge-21-in-q2-2025-europe-experiences-the-highest-increase-of-all-regions/) stiegen Cyberangriffe weltweit im zweiten Quartal um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Europa verzeichnete mit einem Anstieg von 22 Prozent die stärkste Zunahme aller Regionen.Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäische Cybersecurity-Landschaft: Zwei führende Innovatoren bündeln ihre Kräfte, um den globalen Herausforderungen einer hypervernetzten Welt zu begegnen. Kontrons jahrzehntelange Expertise im Bereich Industrial Computing und Embedded-Systems trifft auf Exeins direkt in die Geräte integrierte Sicherheitstechnologie - das Ergebnis ist eine fortschrittliche End-to-End Lösung, die von Runtime- bis Netzwerksicherheit reicht.Stefan Eberhardt, Business Developer IoT Software bei Kontron Europe, erklärt:"Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unser Cybersecurity Portfolio und decken somit das gesamte Spektrum potenzieller Bedrohungsszenarien ab. Indem wir weit über klassische Antivirus- und Sicherheitstools hinausgehen, verankern wir Resilienz gegen Cyberattacken direkt in allen Embedded-Produkten - sowohl im Greenfield als auch im Brownfield. So schaffen wir ein neues Maß an Vertrauen und Schutz für all unsere Kunden, von Edge bis Cloud."Gianni Cuozzo, Gründer und CEO von Exein, ergänzt:"Wir sind stolz, mit einem IoT-Branchenführer wie Kontron zusammenzuarbeiten und die Gerätesicherheit weltweit auf ein neues Niveau zu heben. Durch die Integration von Exeins Technologie in Kontrons etablierte Plattformen schaffen wir einen neuen Sicherheitsstandard, der Herstellern und Betreibern Resilienz, Compliance und Sicherheit bietet. Diese Partnerschaft ist ein Wendepunkt für die europäische Cybersecurity-Branche - gemeinsam stärken wir Europas Position als globaler Vorreiter für eine sichere, vernetzte Zukunft."Bildmaterial finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1-5epKMNFUqh5g-KqorZSQfylByBBzQO0).Über KontronDie Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.Über Exein (https://www.exein.io/)Exein ist ein führendes Unternehmen für Embedded-IoT-Cybersecurity mit Hauptsitz in Rom, Italien, sowie Standorten in Deutschland, Taiwan und den USA. Exein konzentriert sich auf Gerätesicherheit, indem es fortschrittliche Schutzmechanismen direkt in die Gerätesoftware integriert. Mit Edge-AI für die Echtzeit-Erkennung und -Abwehr von Bedrohungen schützt Exein täglich über 1 Milliarde Geräte in Branchen wie Industrie, Automobil und Luft- und Raumfahrt. Im Juli 2025 sammelte das Unternehmen in einer Series-C-Finanzierungsrunde 70 Millionen Euro ein, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine globale Reichweite auszubauen. Exein verfolgt das Ziel, den weltweiten Standard für Embedded-Cybersecurity zu setzen und das "Immunsystem des digitalen Lebens" aufzubauen.