NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Er geht davon aus, dass die Abgaben bei Daimler Truck und Traton einen Kostennachteil von 3 bis 6 Prozent nach sich ziehen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag



