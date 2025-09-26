Mainz (ots) -Die ZDF-Highlights der "Neuschwanstein Konzerte 2025" tauchen ein in eines der fulminantesten Klassikereignisse des Jahres. Zu sehen ab Freitag, 3. Oktober 2025, 10 Uhr im ZDF-Streaming-Portal (bis einschließlich 3. Januar 2026) und am Freitag, 3. Oktober 2025, 23.15 Uhr im ZDF.Seit der Wiederaufnahme der Konzertreihe 2024 bildet der Innenhof von Schloss Neuschwanstein die malerische Kulisse für Aufführungen berühmter Klassiker und innovativer Neuinterpretationen. Das ZDF zeigt die Highlights aus den fünf Open-Air-Konzerten 2025 mit internationalem Staraufgebot: Zu erleben sind Künstlerinnen und Künstler wie Elina Garanca, HAUSER, Klaus Florian Vogt, Golda Schultz, Rolando Villazón, Ludovic Tézier, Jonathan Tetelman und Chelsea Zurflüh. Sie präsentieren ein vielseitiges Programm, von Opernklassikern bis zu Crossover-Klängen."Neuschwanstein Konzerte 2025" mit ganzer Bandbreite klassischer MusikDie lettische Mezzosopranistin Elina Garanca lässt Auszüge aus Georges Bizets Oper "Carmen" in einer kammermusikalischen Fassung neu erstrahlen, und der kroatische Cellist HAUSER, bekannt für seine mitreißenden Performances, bringt Klassiker der Filmmusik auf die Bühne. Der deutsche Tenor Klaus Florian Vogt interpretiert Werke von Mozart und Weber, während die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz, der aus Mexiko stammende Tenor Rolando Villazón und der französische Bariton Ludovic Tézier gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen große Opernklassiker zum Besten geben. Frische Stimmen liefern der in Chile geborene US-Amerikaner Jonathan Tetelman (Tenor) und die Schweizerin Chelsea Zurflüh (Sopran), die mit Arien und Duetten aus "La Bohéme" und "Roméo et Juliette" das Publikum verzaubern. Die Highlights der Neuschwanstein Konzerte 2025 präsentieren die ganze Bandbreite klassischer Musik im außergewöhnlichen Rahmen von Schloss Neuschwanstein, das als eines der schönsten Schlösser Europas gilt und seit Juli 2025 UNESCO Weltkulturerbe ist.Die ZDF-Highlights und alle fünf Neuschwanstein-Konzerte sind ab Freitag, 3. Oktober 2025, auch einzeln im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.Elina Garanca bei den "Neuschwanstein Konzerten 2025" in 3sat3sat zeigt am Samstag, 4. Oktober 2025 um 21 Uhr den ganzen Auftritt von Elina Garanca bei den "Neuschwanstein Konzerten 2025": Gemeinsam mit dem Kammermusik-Ensemble CHAARTS interpretiert sie zentrale Arien und Orchesterstücke - darunter die berühmte "Habanera", die Carmen als freiheitsliebende, unberechenbare Figur charakterisiert - in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/) zu sehen ab Samstag, 4. Oktober 2025 um 10 Uhr.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Tripkovic.M@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/neuschwansteinkonzerte2025) (nach Login), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6126033