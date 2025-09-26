© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEEin dramatischer Schritt in Trumps Strategie zur Stärkung der US-Fertigung: Die USA planen, Chipherstellern eine 1:1 Produktionsquote zu verordnen und drohen mit Zöllen, wenn sie diese nicht einhalten.Die USA planen, Chiphersteller dazu aufzufordern, inländisch genauso viele Halbleiter zu produzieren, wie sie für ihre Kunden importieren, berichtet das Wall Street Journal. Dieser Schritt soll die Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland verringern. Unternehmen, die dieses Verhältnis von 1:1 nicht einhalten, könnten mit Zöllen belegt werden. Der Plan geht auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zurück, der erklärte, Technologieunternehmen, die im Inland produzieren, könnten Zölle in …Den vollständigen Artikel lesen ...
