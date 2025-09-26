Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Freistaat Thüringen hat eine neue Staatsnahe Anleihe (ISIN DE000A460B73/ WKN A460B7) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe laufe bis zum 17. September 2035 und könne ab einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt werden. Die Anleihe habe einen jährlichen Kupon von 2,875 Prozent. Die erste Zinszahlung erfolge am 17. September 2026. Der aktuelle Kurs betrage 98,64 Prozent (Stand: 24.09.2025) und ermögliche eine Rendite bis zur Endfälligkeit von rund 3,03 Prozent. Das Rating für diese Anleihe liege, in Anlehnung an den Bund, bei AAA durch Fitch. (26.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
