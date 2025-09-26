London (www.anleihencheck.de) - Im Zuge solider Wirtschaftsdaten sind die Renditen von US-Anleihen in den letzten Tagen gestiegen, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Das BIP für das zweite Quartal sei aufgrund des stabilen Konsums auf 3,8% nach oben korrigiert worden. Das BIP für das erste Quartal sei mit -0,6% noch sehr schwach gewesen. Deshalb sei das Wachstum in der ersten Jahreshälfte etwas unter dem Trend geblieben. Ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe habe dazu beigetragen, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass sich der Arbeitsmarkt weiter abkühle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
