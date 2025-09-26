Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3178086230/ WKN A4DFWZ) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 800 Millionen Euro emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen jährlichen Zinssatz von 3,250%, der jeweils am 24. September ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 24. September 2026, das Laufzeitende liege am 24. September 2032. Die Stückelung betrage 1.000 Euro, was die Anleihe auch für Privatanleger attraktiv mache. Der aktuelle Kurs notiere bei rund 100,30% (Stand: 24.09.2025), die aktuelle Rendite bis zur Fälligkeit betrage etwa 3,20%. Die Anleihe sei nicht nachrangig und weise gemäß den großen Ratingagenturen ein Investment-Grade-Rating auf: Standard & Poor's bewerte Symrise mit BBB+, Moody's mit Baa1. Der Emittent könne die Anleihe ab dem 24. Juni 2032 ohne Einschränkung jederzeit zum Nennwert kündigen. (26.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
