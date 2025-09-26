Hilden (www.fondscheck.de) - Die ÖKOWORLD-Fonds zählen erneut zu den großen Gewinnern im aktuellen Vergleich nachhaltiger Fonds der Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025), so die ÖKOWORLD AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im umfangreichen Test von mehr als 1.200 Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen erhielten im gesamten Test nur elf Fonds Bestnoten für Nachhaltigkeit darunter beide getesteten Produkte von ÖKOWORLD - dem Pionier für nachhaltige Geldanlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
