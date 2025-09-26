Düsseldorf (ots) -Am gestrigen Donnerstag, den 25. September, lud die Münchner Boutique des italienischen Cashmere-Labels Falconeri zu einem ganz besonderen Event, das perfekt in die Wiesn-Saison passte: Gemeinsam mit Deutschlands wohl beliebtesten Zwillingen Julia und Nina Meise, die als Co-Hosts fungierten, erlebten geladene Gäste ein exklusives Oktoberfest-Lunch im legendären Käferzelt.Bei einem vormittäglichen Get-Together im Falconeri-Store auf der Theatinerstraße konnten die Gäste zunächst die edlen Cashmere Styles der Markemit den Dirndl-Kreationen des Kooperationspartners Kinga Mathekombinieren, um ihr Wiesn-Outfit zu perfektionieren. Anschließend brachte ein Shuttle die Gäste ins Käferzelt, wo ausgelassen gefeiert, geschlemmt und angestoßen wurde.Zu den prominenten Gästen zählten neben den Co-Hosts Julia und Nina Meise auch Dirndl-Designerin Kinga Mathe, Schauspielerinnen Isabella Soric und Wookie Mayer, Influencerin Julia Haupt, Prinzessin Alessandra von Thurn und Taxis sowie Moderatorin Karen Webb.Die Veranstaltung bot die perfekte Mischung aus Spaß, modischer Eleganz und Münchner Tradition. Während die Gäste im exklusiven Ambiente des Käferzelts feierten, standen die luxuriösen Cashmere-Styles der Marke im Mittelpunkt.Über Falconeri:Der italienische Cashmere Spezialist Falconeri steht für zeitlose Eleganz, hochwertige Materialien und exzellente Handwerkskunst. Mit Stores in München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Nürnberg und Heidelberg bietet Falconeri Mode, die sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen überzeugt und setzt dabei auf höchste Standards in Bezug auf Design, Komfort und Langlebigkeit. Weitere Informationen sind unter www.falconeri.com/de zu finden.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswertherstraße 13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Falconeri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136164/6126078