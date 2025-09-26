© Foto: UnsplashÜber 1.300 Prozent Plus, fast 20 Milliarden Börsenwert - und null Umsatz. Oklo elektrisiert den Markt mit Mini-Reaktor-Fantasien für KI, doch Analysten warnen vor einem Crash-Szenario.Oklo ist zum größten börsennotierten Unternehmen ohne Umsatz in den USA aufgestiegen. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,5 Milliarden US-Dollar und einem Kursplus von rund 1.350 Prozent in einem Jahr hat sich der Entwickler kleiner modularer Reaktoren (SMRs) zu einem der spektakulärsten Trades des Jahres entwickelt. Anleger setzen darauf, dass die Technologie künftig als Energiequelle für KI-Rechenzentren eine zentrale Rolle spielen könnte. Der Einstieg gelang Oklo 2024 über Sam Altmans Zweckgesellschaft …Den vollständigen Artikel lesen ...
