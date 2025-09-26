© Foto: Dall-E

Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Ausblick für die Geschäfte von Ad-Tech-Spezialist AppLovin angehoben und ihr Kursziel angepasst - das lässt staunen! AppLovin: Anlegerinnen und Anleger im KI-Rausch Für das Werbetechnologieunternehmen AppLovin ist 2025 hervorragend verlaufen. Mit einem Plus von 97,6 Prozent hat sich die Aktie fast verdoppeln können. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr betragen die Kursgewinne sogar 389,6 Prozent. Gemeinsam mit Palantir gilt der Konzern als einer der großen Gewinner im Software-Bereich, wenn es um die Anwendung von KI geht. Dabei trotzten die Anteile auch einer Reihe von negativen Katalysatoren, darunter Short-Reports mit Betrugsvorwürfen, der wachsenden …