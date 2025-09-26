Verbraucher unter 40 Jahren lehnen traditionelle Lebensversicherungen ab. Das zeigt der gemeinsam vom Capgemini Research Institute und der Life Insurance Marketing and Research Association erstellte World Life Insurance Report 2026. Leistungen, die zu Lebzeiten greifen, stehen höher im Kurs. Der gemeinsam vom Capgemini Research Institute und der Life Insurance Marketing and Research Association (LIMRA) erstellte World Life Insurance Report 2026 zeigt, dass 68% der unter 40-Jährigen eine Lebensversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact