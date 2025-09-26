Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Die Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps Investora Zürich 2025 zieht erneut rund 500 Teilnehmende an - die nächste Ausgabe findet am 16. und 17. September 2026 statt



26.09.2025





Zürich, 26. September 2025 - Die 13. Investora Zürich vom 17./18. September 2025 zog erneut zahlreiche Investoren, Analysten und Journalisten an. Insgesamt nahmen rund 500 Personen an der Veranstaltung in THE HALL in Zürich-Stettbach teil. Ihnen haben die Managements von 34 an der SIX kotierten Small und Mid Caps ihre Unternehmen präsentiert und sind in moderierten Q&As Rede und Antwort gestanden. Referate und Roundtables zu Marktperspektiven und Kapitalmarktthemen sowie der Investora-Apéro am ersten Konferenztag waren weitere Höhepunkte.

Als Organisatoren der Investora Zürich freuen wir uns über den grossen Zuspruch. Wir danken den Firmenvertretern für die spannenden Präsentationen und den engagierten Dialog während der Q&A-Runden. Das grosse Interesse der Investoren bestätigt Format und Inhalt der Veranstaltung.

Die Präsentationen der teilnehmenden Gesellschaften sind noch bis Ende Jahr auf der Webseite unter diesem Link zum Download verfügbar.

Ebenso danken wir unseren Sponsoren SIX Swiss Exchange, Baader Bank, der Corporate Finance Boutique Alantra und der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard sowie den Medienpartnern Finanz und Wirtschaft, awp Finanznachrichten, Agefi und dem Online-Investor-Relations-Dienstleister EQS Group.

Last but not least danken wir Denz Weine für die stimmige Weinbegleitung zum Apéro, der Eventfirma Russen&Berger für die perfekte Organisation vor Ort und allen weiteren Helferinnen und Helfern für die grossartige Unterstützung vor und während des Anlasses.

Die 14. Investora Zürich wird am 16. und 17. September 2026 stattfinden. Laden Sie das «Save-the-Date» schon heute in Ihren Kalender .

Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre Teilnahme im nächsten Jahr.

Geschäftsstelle Investora Zürich

Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf

043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch



