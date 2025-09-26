München (ots) -"Braucht Deutschland eine neue Außenpolitik, Herr Wadephul?"Die deutsche Außenpolitik steht unter Druck: Die regelbasierte liberale Weltordnung gerät ins Wanken und Europa muss seine Rolle neu definieren. Besonders das aggressive Vorgehen Israels im Gazastreifen empört viele europäische Staaten. Als Reaktion erkennen immer mehr Länder Palästina als Staat an. Und auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine steigt der Druck von den USA auf Europa, entschiedener gegen Russland vorzugehen und geschlossener zu handeln. Insbesondere von Deutschland wird Führung erwartet. Wie viel Spielraum bleibt der Bundesregierung zwischen historischer Verantwortung, aktuellen Krisen und dem Anspruch, Europa zu einen? Und welche Rolle kann Deutschland in einer Weltordnung spielen, die zunehmend von Machtpolitik geprägt ist?Die Gäste:Johann Wadephul (Bundesminister des Auswärtigen, CDU)Daniela Schwarzer (Politikwissenschaftlerin, Bertelsmann Stiftung)Christoph von Marschall (Journalist,Tagesspiegel)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6126143